Geen 1,5 meter, wel een toegangsbewijs: dit zijn vanaf zaterdag de coronaregels

Een coronabewijs is vanaf zaterdag verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar om toegang te krijgen tot een horecazaak, (sport)evenementen of een kunst- en cultuurinstelling. Dat betekent dat bezoekers moeten kunnen aantonen dat ze maximaal 24 uur geleden negatief getest zijn op het coronavirus, van Covid-19 hersteld zijn of hiertegen volledig zijn gevaccineerd.

Het bewijs kunnen mensen laten zien in de CoronaCheck-app. Vanaf 14 jaar geldt het laten zien van een coronatoegangsbewijs en een geldig ID-bewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Medewerkers moeten de QR-code van bezoekers scannen en de gegevens vergelijken met het ID-bewijs. Mensen zonder smartphone kunnen hun coronatoegangsbewijzen printen via de website www.coronacheck.nl/print.

Hier is een coronabewijs verplicht

Horeca binnen (eet- en drinkgelegenheden).

Casino’s;

Evenementen, zoals festivals, feesten en optredens.

Zakelijke evenementen, zoals een congres.

Publiek bij een professionele sportwedstrijd;

Bij culturele plekken zoals bioscoop, theater en concertzalen.

Uitzonderingen in de horeca

als u afhaalt bij een eet- of drinkgelegenheid;

op het terras bij een eet- of drinkgelegenheid. Als u naar binnen gaat voor bijvoorbeeld het toilet of om te betalen, dan is een coronatoegangsbewijs wel verplicht;

bij luchthavens na de securitycheck;

zorglocaties, zoals ziekenhuizen en verzorgingstehuizen;

bij dagbesteding voor kwetsbare groepen in buurt- en wijkcentra;

verzorgingsplaatsen langs de hoofdwegen, zoals wegrestaurants en tankstations;

in internationale treinen;

bij verblijf in hotels, campings en vakantieparken. Maar u heeft wel een coronatoegangsbewijs nodig als u in de horeca of ontbijtzaal binnen gaat zitten eten en/of drinken;

Capaciteit en openingstijden

Met de coronapas mogen voetbalstadions, theaters, bioscopen en andere locaties waar het verplicht zitten is weer helemaal vollopen. Evenementen binnen waar mensen staan, mogen met maximaal 75 procent van de capaciteit.

Er gelden in de horeca nog wel aangepaste openingstijden. De horeca moet van middernacht tot 6 uur ’s ochtends gesloten blijven. Voor evenementen die buiten worden gehouden geldt geen maximaal aantal bezoekers en geen verplichte sluitingstijd.

Kerken en moskeeën

Bezoekers van diensten van de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) hoeven vanaf zaterdag geen coronatoegangsbewijs te laten zien na het loslaten van de 1,5 meterregel. Bij de kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen bisschoppen van de RKK.

Ook volkszang mag vanaf zaterdag in de kerken weer, meldde de RKK deze week. Maar dan wel onder meer met 1,5 meter afstand en in zigzagformatie.

Moskeekoepels beslissen zelf of ze de afstandsregel loslaten. Volgens het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) laten sommige koepels de 1,5 meter los met een coronatoegangsbewijs. Ook richten sommige moskeeën een aparte ruimte in voor mensen zonder zo’n bewijs, waar dan wel afstand gehouden moet worden.

Onderwijs

In het onderwijs worden alle restricties losgelaten. Dus vervalt het maximum van 75 studenten in de collegebanken, vervalt de mondkapjesplicht in het onderwijs en hoeven klassen in het basisonderwijs niet meer in quarantaine als één leerling ziek is.

Mondkapjes

De mondkapjes in het ov, taxi’s en op de luchthavens (na de security) blijven wel verplicht, maar hoeven niet meer te worden gedragen op perrons en stations. En het thuiswerkadvies wordt ’licht versoepeld’ naar ’werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is’. Een registratieverplichting van wie wel of niet een vaccin heeft, komt er niet op de werkvloer, maar in de zorg krijgen werkgevers wel toestemming om het vast te leggen.

Thuiswerken

Vanaf 25 september is het advies om thuis te werken als het kan en te werken op kantoor als dat nodig is. Werkgevers en werknemers kunnen zelf afspraken te maken over een passende verdeling tussen werk op locatie en thuis.

Volgende ronde versoepelingen

Op 1 november kijkt het kabinet of de resterende maatregelen alsnog kunnen worden losgelaten, en de coronapas in de prullenbak verdwijnt. „Dan leggen we alles nog eens op de zeef”, zei premier Rutte daar eerder over. „Dat betekent niet dat het dan voorbij is. Dat kunnen we niet beloven.”