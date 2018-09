Arrestaties na rellen in Sao Paulo

Circa 3000 mensen waren de straat opgegaan om tegen de hoge prijzen in het openbaar vervoer te protesteren. De actievoerders willen dat reizen met het openbaar vervoer gratis wordt.

Een groep gemaskerde relschoppers maakte zich los van de groep en richtte vernielingen aan in het centrum van Sao Paulo. Ze staken onder meer een bus in brand en vernielden kaartjesautomaten. Een politieagent raakte gewond door een steen, die door een betoger was gegooid. De politie gebruikte traangas en de wapenstok om de menigte uiteen te drijven.

In juni dit jaar waren er in Sao Paulo ook al betogingen tegen de prijzen voor het openbaar vervoer. Die protesten verspreidden zich naar Rio de Janeiro en andere grote steden.

Eerder deze maand kaapten anarchisten een betoging van duizenden leraren voor hogere lonen. De anarchisten staken banken en andere gebouwen in brand. De autoriteiten in Brazilië maken zich grote zorgen over de straatprotesten. Ze willen voorkomen dat het dure WK-voetbal in 2014 een mikpunt van betogers wordt