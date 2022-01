Ook boa’s willen van coronamaatregelen af: ’Mensen zijn op’

Premium Tussen de lakens

Janet is onverzadigbaar in bed: ’Zelfs vlak voor de begrafenis hadden we nog seks’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Janet (43). ’Een dag geen seks is een dag niet geleefd’, zegt ze regelmatig gekscherend, maar wel met serieuze ondertoon. Ze is onverzadigbaar en doet het vaak meerdere keren per dag.