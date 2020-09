Opnieuw overlevende van rampvrachtschip Japan uit zee gehaald

Het vrachtschip Gulf Livestock 1 had meer dan veertig mensen aan boord en 6000 koeien. De bemanning verstuurde een noodsignaal toen het schip in de problemen raakte op zo’n 185 kilometer ten westen van het eiland Amami Ōshima. Dat gebeurde woensdag op het moment dat de tyfoon Maysak over het gebied trok.

De Japanse kustwacht rukte uit met drie boten, vijf vliegtuigen en duikers om naar overlevenden te zoeken. De meeste bemanningsleden kwamen uit de Filipijnen, maar er waren ook Nieuw-Zeelanders en Australiërs aan boord.