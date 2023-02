Dodental na storm in Brazilië opgelopen tot 50

Volgens de deelstaatregering van Sao Paulo worden nog altijd tientallen mensen vermist. Recordstormen dumpten vorig weekend in 24 uur tijd meer dan een hele februarimaand aan regen op de pittoreske badplaats Sao Sebastiao en de omliggende regio. De extreme regenval veroorzaakte hevige overstromingen en aardverschuivingen die een enorme ravage aanrichtten in de slecht gebouwde nederzettingen in de heuvels.

Gouverneur van Sao Paulo Tarcisio de Freitas gaf toe dat het officiële weeralarmsysteem er niet in was geslaagd de tragedie te voorkomen. „We stuurden 2,6 miljoen sms-alerts, maar zoals we zagen, was dat niet effectief.” Naar schatting 9,5 miljoen van de 215 miljoen inwoners van Brazilië wonen in gebieden met een hoog risico op overstromingen of aardverschuivingen, in voornamelijk arme favela-buurten.

Brazilië is de afgelopen jaren getroffen door een reeks dodelijke weerrampen, die volgens experts waarschijnlijk worden verergerd door klimaatverandering.