Doek valt voor Nintendo Wii

”De import van de Wii is stopgezet. Er zijn echter nog voldoende opties voor de consumenten die van de Wii-games willen genieten,” laat Nintendo weten in een verklaring. ”Alle bestaande Wii-games en –accessoires zijn te gebruiken op de Wii U, dus je kunt plezier blijven hebben met het grote aanbod van games op een disc of downloadbare titels wanneer je overschakelt naar de Wii Mode op de Wii U. Daarnaast is de Wii Mini verkrijgbaar in Europa met meer dan 1200 Wii-titels om uit te kiezen."

Van de Wii zijn, sinds de lancering in 2006, wereldwijd meer dan 100 miljoen exemplaren verkocht. Van zijn opvolger, de Wii U, zijn sinds 2012 in bijna een jaar tijd ongeveer 4 miljoen exemplaren over de toonbank gegaan. De teller bij de Wii stond na een jaar al op 10 miljoen.