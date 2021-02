20 tips over plotseling verdwenen meisje (12) Voorburg

Ze vroeg daar aan een voorbijganger waar ze tram 4 kon vinden. Hierna werd ze niet meer gezien. De politie laat weten zich grote zorgen te maken over het meisje en hoopt via tips meer duidelijk te krijgen over waar ze zich bevindt.

Inmiddels zijn er 20 tips binnengekomen die momenteel zorgvuldig worden uitgelopen. „We kunnen nu ook nog niet veel kwijt over de inhoud van de tips. We zijn ze nu allemaal aan het nagaan en hopen dat er nog meer informatie binnenkomt”, aldus een woordvoerster van de politie.

Ⓒ Politie

Signalement

Donderdag is een nieuwe foto van het meisje verspreid. Mergem was op het moment dat ze dinsdag voor het laatst werd gezien, gekleed in een beige vest/jasje en een lichtgekleurde broek. Ze had een rood tasje en een roze rugzak bij zich. Het 12-jarige meisje uit Voorburg is 150 centimeter lang en heeft bruin haar en bruine ogen.

Als mensen informatie hebben over de vermissing wordt gevraagd of ze contact willen opnemen met de politie via 0800-6070.