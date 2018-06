Doorbraak in zaak vondeling Roermond

Er is een doorbraak in de zaak rond de pasgeboren baby die deze zomer te vondeling werd gelegd in een park in Roermond. Op het stadhuis geven het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg Limburg en de politie vanmiddag om 13 uur een persconferentie. Daarin zullen zij bekendmaken dat een familielid van het jongetje is opgespoord. Om wie het gaat, is nog niet duidelijk.