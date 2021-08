Premium Het beste van De Telegraaf

Van danseres in bananenrokje tot verzetsheldin Josephine Baker eerste zwarte vrouw in het Panthéon

Door Eveline Bijlsma Kopieer naar clipboard

Grote successen vierde Josephine Baker in Parijs. De latere verzetsheld werd vooral beroemd door haar topless dans in een bananenrokje. Ⓒ foto AP

PARIJS - Josephine Baker maakte furore met het bananenrokje waarmee ze in de jaren 20 optrad in Parijs. Maar de Frans-Amerikaanse is meer dan een danseres in een achteraf dubieuze outfit: zij gebruikte haar populariteit tijdens de Tweede Wereldoorlog als dekmantel om te spioneren en het verzet te helpen. Mede daarom wordt zij als eerste zwarte vrouw bijgezet in het hoofdstedelijke Panthéon, begraafplaats voor beroemde Fransen.