Van een onzer verslaggeversAMSTERDAM – Michael Jackson is terug aan de top. De king of pop is wederom koploper in de Forbes-lijst van best verdienende dode artiesten.Jackson, die in 2009 overleed, verdiende $300 miljoen aan de Cirque du Soleil-show Immortal. Daarnaast beurde de zanger goed van de liedjes waarvan hij de rechten bezat. De Mexicaans-Amerikaanse Jenni Rivera, in december omgekomen bij een vliegtuigongeluk, is een nieuwkomer. De zangeres verkocht na haar dood bijna net zoveel albums (880.000) als bij leven.

