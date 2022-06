Dode gevonden in recreatieplas bij Arnhem

Een woordvoerder van de politie kan nog niet zeggen of het gaat om de 41-jarige Arnhemmer Martijn van de Laar, naar wie al een tijdje wordt gezocht. Deze man zou betrokken zijn geweest bij de dood van een 33-jarige vrouw uit de Gelderse hoofdstad. Donderdag meldde de politie nog altijd op zoek naar hem te zijn, dat de man verward is en dat onduidelijk is of hij nog in leven is.

De vrouw werd op 26 mei gewond gevonden op de Cuijkstraat in Arnhem. Ze overleed korte tijd later. Omdat het onderzoek nog loopt, is nog niet bekendgemaakt wie ze is en waardoor ze is overleden.