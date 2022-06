Lichaam bij recreatieplas Arnhem is van gezochte Martijn van de L. (41)

De politie was naar de man op zoek vanwege betrokkenheid bij het overlijden van een 33-jarige vrouw uit Arnhem. Op 26 mei werd zij aangetroffen in de Cuijkstraat in Arnhem. Ze bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. Van de L. kwam al snel als verdachte in beeld.

Eerder werd ook al op en rond de Rijkerswoerdse Plassen naar de verdwenen Van de L. gezocht, zonder resultaat. Maar vrijdagochtend merkte een passant een lichaam op in het gebied. De politie meldt dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen.

Het onderzoek naar het overlijden van de 33-jarige vrouw gaat verder.