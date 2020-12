Grijze Wolven voeden het Turks nationalisme

Het teken van de Grijze Wolven bij een demonstratie van Turkse Nederlanders bij het Turkse consulaat. Ⓒ foto ANP

ISTANBUL - In Frankrijk en Duitsland zijn de Turkse Grijze Wolven al verboden. Ook in ons land wordt gekeken of een juridisch verbod haalbaar is voor een groep die als ’extreemrechts’ en ’ultranationalistisch’ wordt betiteld. De vraag is wie de Turkse Grijze Wolven zijn, nu de Tweede Kamer wil kijken of ze juridisch kunnen worden verboden, en waar ze voor staan.