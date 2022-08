Vader die eigen zoontje (1,5) op parkeerplaats in bos in borst stak, wil praten met moeder

Buitenland

Britse militair doodgeschoten door ’slechtziende collega zonder lenzen’

Een Britse legersergeant is op fatale wijze op een trainingsbasis in Pembrokeshire neergeschoten door een collega-militair ’met slechte ogen’ die zijn lenzen niet in had, zo meldt de BBC. Gavin Hillier diende onder meer in Irak en Afghanistan.