OM eist in hoger beroep 17,5 jaar voor ’gruwelijke moord’ op Heidy Goedhart

De 46-jarige S. wordt ervan verdacht op 19 december 2010 in de tuin van hun woning in Kaatsheuvel zijn 34-jarige partner met een steen op het hoofd te hebben geslagen en gewurgd. De kinderen, twee jaar oud en nog geen zes maanden, lagen boven in bed. Na de moord heeft hij volgens het OM een inbraak in scène gezet om het misdrijf te verhullen. De advocaat-generaal noemde het „volstrekt onwaarschijnlijk” dat Goedhart door een inbreker was gedood.

Later werd duidelijk dat S. er een dubbelleven op nahield en meerdere affaires had. Met zijn nieuwe partner stichtte hij na de dood van Goedhart een gezin. De twee zoontjes die hij met Goedhart heeft, wonen momenteel in verschillende pleeggezinnen. S. heeft afstand van hen gedaan. „De kinderen moeten opgroeien met de wetenschap dat hun vader hun moeder heeft vermoord en dat hij geen rol meer wenst te spelen in hun leven”, zei de advocaat-generaal.

„S. wilde, om voor de kinderen onbegrijpelijke redenen, niets meer met ze te maken te hebben”, zei advocaat Tim Bueters namens de twee jongens. „De kinderen zijn in de moeilijkste periode van hun leven uit elkaar gehaald. Het is een doelbewuste keuze geweest om na Heidy’s overlijden alle schepen achter hem te verbranden en een nieuw leven te beginnen”, zei Bueters. „Wat voor vader doet nou zoiets.”

Mr. Big-methode

S. heeft de beschuldiging altijd ontkend. Hij werd in 2018 door het hof in Den Bosch veroordeeld tot twintig jaar cel. De Hoge Raad vernietigde deze uitspraak en bepaalde dat het hof in Den Haag de zaak opnieuw moest doen. Volgens de Hoge Raad moet er beter worden gemotiveerd of en zo ja hoezeer S. in 2014 in het Spaanse Marbella door undercoveragenten werd verleid tot een moordbekentenis. S. dacht dat hij een goedbetaalde baan bij een IT-bedrijf zou krijgen als hij zou bekennen. Deze tactiek van de politie staat bekend als de Mr. Big-methode.

De advocaat-generaal zei woensdag in het requisitoir dat hij - ook zonder het omstreden undercovertraject - voldoende bewijs ziet dat S. Goedhart heeft vermoord.

S. is momenteel op vrije voeten. Zijn voorlopige hechtenis was vorig jaar geschorst. Hij volgde de zitting van het hof woensdag vanuit huis met een videoverbinding omdat hij in quarantaine zit na een coronabesmetting in zijn omgeving.

De zaak gaat vrijdag verder, dan komt de advocaat van S. aan het woord.