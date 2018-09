Massagraf ontdekt in Bosnië

Mogelijk zitten nog veel meer stoffelijke overschotten in het massagraf, dat het grootste zou kunnen zijn in Bosnië. Volgens getuigenverklaringen zijn er mogelijk zo'n 1000 mensen begraven, moslims en Kroaten.

Tv-beelden van de beruchte kampen in het district Prijedor gingen in 1992 de wereld rond en waren mede aanleiding voor de oprichting van het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag. De eerste verdachte die in 1995 in handen van het tribunaal kwam, Dusko Tadic, werd later veroordeeld wegens misdaden in Prijedor. Ook Radovan Karadzic en Ratko Mladic, de politieke en de militaire leider van de Bosnische Serven, staan hiervoor terecht.