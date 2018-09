Onzekerheid vreet aan Greenpeace-kapitein

„De omstandigheden zijn zwaar: 23 uur of meer in een kleine cel, zonder te weten wat de toekomst brengt en zonder contact met anderen”, liet de 60-jarige Amerikaan via zijn advocaat weten. Over de Russische regering zei Willcox: „Waar zijn ze bang voor? De waarheid?” Wilcox deelt zijn cel met iemand „die veel rookt”. „Hij is aardig”, aldus Willcox.

Willcox is al meer dan 30 jaar Greenpeace-activist en was ook kapitein van de Rainbow Warrior, waarop in Nieuw-Zeeland in 1985 door de Franse geheime dienst een bomaanslag werd gepleegd. Het schip zonk; een Nederlandse fotograaf van Portugese afkomst, Fernando Pereira, verdronk. „Het verlies van Fernando Pereira was het ergst. Maar dit is ook een beproeving.”

Rusland veranderde woensdag de aanklacht van piraterij in vandalisme. De maximale straf daarvoor zou 7 jaar cel zijn. De onder Nederlandse vlag varende Arctic Sunrise werd in september opgebracht door de Russische autoriteiten na een protestactie bij een boorplatform van Gazprom in de Petsjorazee. De kapitein en de 29 andere opvarenden van de ijsbreker zitten nu een maand gevangen.