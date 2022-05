Iraaks parlement verbiedt iedere vorm van normalisatie met Israël

Het voorstel kwam van de invloedrijke sjiitische leider Muqtada al-Sadr, wiens partij de meeste zetels heeft in het parlement. Vele aanhangers gingen na de stemming de straten op om de nieuwe wet te bejubelen. Het is alleen wel onduidelijk hoe de wet in de praktijk werkt, aangezien Israël en Irak geen diplomatieke betrekkingen hebben.

Irakezen mogen straks op geen enkele wijze contact hebben met Israëliërs, ook niet via social media of de zakenwereld. Hoewel academici in Irak de wet bekritiseren, spreken religieuze leiders over een ’historisch moment’ en ’grote overwinning’.