Aanval op Joods restaurant HaCarmel was terroristische aanslag

De Syrische statushouder Saleh A. viel tweemaal het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam aan. In december 2017 sloeg hij daar voor het eerst de ramen in. Tijdens zijn verhoor kondigde A. aan dat hij opnieuw zou toeslaan, toch werd hij na twee dagen weer de straat op gestuurd. Ondanks zijn waarschuwing dat hij ’een vulkaan was die op uitbarsten stond’. Hij kreeg uiteindelijk zes weken celstraf.

In mei ging de asielzoeker opnieuw los. Gekleed in een camouflagepak sloeg hij met een ijzeren pijp de ramen in en probeerde een Israëlische vlag in brand te steken. Sindsdien zit hij vast.

Radicaliseringsproces en een extremistische ideologie

Tijdens de pro formazitting enkele weken geleden kondigde het Openbaar Ministerie aan dat de statushouder zou worden onderzocht op mogelijk terroristische motieven. Een cultureel antropoloog en een theoloog hebben meermaals met A. gepraat. Zij constateren dat de statushouder, die zelf ook een Palestijnse achtergrond heeft, ‘een radicaliseringsproces en een extremistische ideologie’, ‘vijanddenken’ en ‘geweldslegitimatie om zijn politieke doelen te bereiken’ heeft.

,,De verdachte is er sterk van overtuigd dat de bevolkingsgroep waartoe hij zichzelf rekent, bedreigd en onderdrukt wordt door een duidelijk omschreven vijand. Hij is zeer gedreven om deze vijand te bestrijden.’’

,,Door zijn verleden als getraind en geoefend militair bij een terroristische groepering is hij jarenlang vertrouwd met extremistische denkkaders. Hij wordt getriggerd door dromen en specifieke symbolen.’’

Foto’s en video’s

Op zijn telefoon zijn belastende foto’s en videofragmenten aangetroffen waarin hij zegt dat hij de strijd nooit verlaten heeft. Er zijn beelden van A. waarin hij schietbewegingen maakt en een gevechtshouding aanneemt.