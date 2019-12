D66 zaait twijfel over ’deal’ kabinet met boeren

SP, PvdA en SGP probeerden duidelijkheid te krijgen over de status van de deal tussen het kabinet en het Landbouw Collectief. „Hier moet absolute duidelijkheid over zijn, anders wordt de chaos alleen maar groter”, waarschuwde SGP-Kamerlid Roelof Bisschop.

„Ik lees het als gespreksverslag en heb er kennis van genomen”, reageerde D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. Echte duidelijkheid kreeg de oppositie niet. Over de inhoud maakte de parlementariër, die eerder onder vuur kwam te liggen vanwege zijn pleidooi voor halvering van de veestapel, wel een aantal opmerkingen.

In het gespreksverslag staat onder andere de afspraak dat er geen generieke krimp van de veestapel komt. De Groot: „De suggestie is gewekt dat er geen sprake meer is van krimp van de veestapel. Ik wil dat de minister daar afstand van neemt.”

’Dit is bom onder beleid’

SGP-Kamerlid Bisschop concludeert na alle onduidelijkheid over de status van de deal: „De heer De Groot legt een bom onder het kabinet.”

Minister Carola Schouten (Landbouw) is door GroenLinks en de PvdA gevraagd om niet meer te praten met organisaties die de Jodenvervolging bagatelliseren. De twee linkse oppositiepartijen vinden het niet kunnen dat Farmers Defence Force - na omstreden uitspraken door de voorman - afgelopen maandag nog welkom was voor een vergaderontbijt in het Catshuis.

Schouten heeft in het debat laten weten dat ze de actiegroep maandag heeft aangesproken: „Een vergelijking met de holocaust is zwaar ongepast.” Richting De Groot zei de CU-bewindsvrouw dat de deal „meer is dan een gespreksverslag.”