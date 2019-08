Wat wil de jeugd? Al sinds de Grieken luidt vaak het antwoord: niet veel goeds. Anderen zeggen juist: de jeugd is onze toekomst. Maar ‘de jeugd’ als containerbegrip bestaat natuurlijk niet. Niet in Nederland, noch in China, Frankrijk of Rusland. Zo heb je kansarme en kansrijke jongeren, zij die in de grote stad wonen en op het platteland.