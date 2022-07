Zwangere vrouw vecht verkeersboete aan in VS: ’Mijn baby telt ook mee als passagier’

Brandy Bottone uit Plano, Texas, blijft volharden en wil een bekeuring aanvechten voor het rijden met slechts één passagier op een speciale rijstrook voorbehouden voor wagens met veel passagiers. Dat meldt het Amerikaanse NBC News. In die wagens moeten op de bewuste carpoolstrook minstens twee of drie mensen zitten. De zwangere vrouw vindt dat ze volledig in haar recht staat. Ze was op het moment van haar aanhouding 34 weken zwanger.

Toen een agent vroeg waar haar tweede vereiste passagier was, gaf ze aan dat haar baby meetelt, verwijzend naar de nieuwe regelingen rond abortus in Texas - na een uitspraak van het Hooggerechtshof. „Dit kind is levend, ik begrijp niet waarom je dat niet inziet”, zei de vrouw. Maar de agent antwoordde dat de passagier buiten haar lichaam moet leven om mee te kunnen tellen en gaf de vrouw een boete van 275 dollar. Ze moest haar zoontje ophalen en wilde niet te laat komen.

„Mijn bloed kookt. Hoe kan dit eerlijk zijn? Volgens de nieuwe wet telt mijn baby als levend wezen. Als mens”, zegt ze tegen Amerikaanse media na het voorval. Volgens juridische experts is dit een uniek geval en kunnen verschillende rechters de zaak op een compleet verschillende manier behandelen. „Dit is onbekend terrein”, Chad Ruback, advocaat in Dallas. 20 juli moet Bottone voor de rechter verschijnen.