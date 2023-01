Peperdure sneakers voor niets in weggeefhok

De originele prijs van de schoenen ligt rond de 430 euro. De gulle afgever heeft het paar in prima staat achtergelaten in de kraam. Voor mensen met een klein budget die toch graag een designeritem willen, is dit een mooi gebaar van de barmhartige Samaritaan.

De wedge-sneaker was in 2012 een ongelofelijke hype en bij alle luxeschoenenwinkels waren de schoenen vrij snel uitverkocht. De zwarte designersneaker - en nu dus collectorsitem - was niet weg te denken uit het straatmodebeeld.

Het weggeefhok zit goed verstopt in een hof. Op het bord bij het hok staan de teksten: ’Alsjeblieft geen gore matrassen, kapotte meuk of andere shit waar niemand op zit te wachten. Bedankt’ en ’Recycle or Die’. De oud-eigenaar van de schoenen heeft hier in ieder geval gehoor aangegeven.