Minder treinen traject Rotterdam-Breda door kapotte bovenleiding

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Vanwege een kapotte bovenleiding bij de Willemsspoortunnel rijden er de komende drie dagen minder treinen tussen Rotterdam en Breda en tussen Rotterdam en Dordrecht. De bovenleiding ging woensdagochtend vroeg kapot en herstel van de leiding kost in totaal ongeveer twaalf uur. ProRail kiest ervoor om de leiding de komende drie nachten te herstellen, waardoor de stremming langer is maar treinverkeer wel beperkt mogelijk is.