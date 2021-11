Meer landen voeren reisbeperkingen in voor zuidelijk Afrika, Europese Commissie wil noodstop

Het besluit komt kort nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekendmaakte dat de in Zuid-Afrika vastgestelde variant B.1.1529 een variant is die in de gaten wordt gehouden. Wetenschappers denken dat deze variant mogelijk nog besmettelijker is dan de deltavariant, wat wereldwijd leidt tot grote zorgen. Voorzitter Ursula von der Leyen zegt dat de maatregel snel wordt besproken.

De variant komt voor zover bekend nog niet overal op de wereld voor. Donderdag waren bijna honderd gevallen met de coronavariant vastgesteld in Zuid-Afrika. Ook is de variant gevonden bij vier volledig gevaccineerden in Botswana en bij een paar reizigers die vanuit het zuiden van Afrika zijn aangekomen in Hongkong en Israël.

Quarantaine

Het reisverbod in Duitsland gaat op vrijdagavond in, zei gezondheidsminister Jens Spahn. Duitsers die terugkomen moeten veertien dagen in quarantaine. „Het laatste dat we nodig hebben is een nieuwe virusvariant”, aldus Spahn.

Duitsland verklaart landen in zuidelijk Afrika vrijdag tot virusvariantgebied, wat betekent dat de strengst mogelijke maatregelen gelden, dat staat gelijk aan een inreisverbod. Verder zijn er geen landen ter wereld die als variantgebied gelden in Duitsland.

Twee KLM-vluchten

Het ministerie van Infrastructuur en Water moet het vliegverbod vanuit Zuid-Afrika uiteindelijk zelf instellen. Men is daar in overleg, onder meer met het ministerie van VWS en het RIVM, aldus een woordvoerder. Het is niet duidelijk wat het aanstaande vliegverbod betekent voor reizigers die nu nog arriveren. Vrijdagmorgen komen er twee KLM-vluchten uit Zuid-Afrika aan op Schiphol. KLM vliegt momenteel per week 13 keer naar het Zuid-Afrika. Een woordvoerder meldt vrijdagochtend dat men de situatie ’nauwlettend’ volgt.

Een aantal politieke partijen heeft donderdagavond al om maatregelen gevraagd. Zo wilde D66 een dubbele test en een quarantaineplicht. GL stelde kamervragen. Gevaccineerde reizigers kunnen momenteel vanuit Zuid-Afrika zonder extra pcr-test naar ons land reizen. Eerder dit jaar was er maandenlang sprake van een vliegverbod van Zuid-Afrika naar Nederland voor passagiers in verband met een andere variant. In juni werd dat versoepeld tot een dubbele testverplichting en quarantaine. Een verschil met nu is dat Nederland toen praktisch alleen stond met het vliegverbod. Via andere luchthavens in Europa konden Zuid-Afrikaanse reizigers toch naar Nederland reizen.

Ook in buurlanden van Zuid-Afrika en in Israël en Hongkong is de variant al aangetroffen. De mutatie heeft volgens wetenschappers een „ongebruikelijke samenstelling” die het virus mogelijk besmettelijker maakt dan eerder bekende mutaties.

’Dweilen met de kraan open’

Virologe Marion Koopmans twijfelt of het stopzetten van het vliegverkeer van en naar zuidelijk Afrika het virus kan tegenhouden. „Ik snap het wel als reactie, we schrikken natuurlijk allemaal. Maar de ervaring leert dat dit misschien niet zoveel effect heeft omdat dit virus waarschijnlijk al langer circuleert”, zegt Koopmans. Het is volgens haar „ook zeker denkbaar” dat de variant elders is ontstaan. „En dan is het dweilen met de kraan open.”

Zuid-Afrika heeft volgens haar een goed systeem waardoor zo’n variant daar snel wordt opgemerkt, maar uitgezocht moet worden waar het vandaan komt en hoe het verspreid wordt. Ze vindt deze variant wel erg zorgelijk, omdat deze zich nog sneller lijkt te verspreiden dan de deltavariant. De vaccinatiegraad in het gebied is nog laag. „En het is de vraag of de bescherming van vaccins tegen ernstige ziekte door deze variant verminderd is.”

Besmettelijker dan deltavariant

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) overlegt vrijdagmiddag over de mogelijke gevaren van de nieuwe coronavariant B.1.1.529. Experts komen samen in Genève om te kijken of het moet worden aangemerkt als een zorgelijke variant.

Volgens berichten van onderzoekers die al monsters van de variant hebben onderzocht bevat het veel mutaties ten opzichte van de bekende varianten. Het zou door een verandering mogelijk nog besmettelijker zijn dan de deltavariant, zeggen wetenschappers. De WHO zegt dat er sowieso meer onderzoek verricht moet worden om duidelijkheid te krijgen over het virus.

De WHO wilde niet reageren op de aangekondigde reisbeperkingen en of die nut hebben.