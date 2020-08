De Kerk moet meer van zich laten horen, vindt de nieuwe bisschop Jan Hendriks

„Het is gewoon meer ’bon ton’ om te zeggen dat je niet gelooft, dan om te zeggen dat je wél gelooft”, aldus bisschop Hendriks. Ⓒ Rene BOUWMAN

Haarlem - De Katholieke Kerk moet meer van zich laten horen, vindt monseigneur JanHendriks (65). Niet voor niets is hij de eerste bisschop met een eigen weblog. Deze zomer volgde hij Jos Punt op als bisschop van Haarlem-Amsterdam, in een tijd waarin het bijna verdacht is om katholiek te zijn, kerken leeglopen en wereldwijd aanslagen op kerken plaatsvinden. Waar begint hij in hemelsnaam aan?