Oorzaak brand Zeist niet meer te achterhalen

De exacte oorzaak van de brand, dinsdagavond in een appartement in seniorencomplex Grote Koppel in Zeist, is niet meer te achterhalen. Daarvoor is een te groot deel van de woning uitgebrand. Wel hebben forensische onderzoekers vastgesteld dat er geen kortsluiting in de woning is geweest en dat de brand zeer waarschijnlijk is begonnen bij een bank in de woonkamer.