Ophef om noodkreet van Franse generaals over ’dreigende burgeroorlog’

PARIJS - De militairen die een brandbrief ondertekenden waarin wordt gewaarschuwd voor ‘het uiteenvallen van Frankrijk’, krijgen een sanctie. Minister Florence Parly van Defensie is niet te spreken over het manifest, waar ook twintig gepensioneerde generaals hun naam onder zetten. Als er niets gebeurt, belandt Frankrijk in een burgeroorlog, zo schrijven zij.