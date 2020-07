Politie pakt tientallen betogers op in Wageningen

De politie had informatie gekregen dat een groep van ongeveer tweehonderd betogers die tegen de coronamaatregelen zijn vanuit Utrecht onderweg waren naar Wageningen. Volgens de politie waren er ook hooligans bij die de openbare orde wilden verstoren, aldus de woordvoerster. De betogers werden gevorderd om te vertrekken. De personen die niet luisterden en weigerden weg te gaan, zijn aangehouden. De groep noemt zich ’Nederland in Opstand’.

Betogers gooiden voorwerpen naar de ME, maar massale confrontaties bleven uit, aldus de politie. Ze hadden ook spandoeken bij zich en droegen overwegend donkere kleding. Volgens de Gelderlander gaat het om ongeveer vijfhonderd betogers.

Ook in Utrecht liep het zaterdag uit de hand:

De groep betogers en leden van Nederland in Opstand wilden eerst in Utrecht demonstreren tegen de coronamaatregelen, maar dat was verboden. Het zou daarbij gaan om supporters van een aantal voetbalclubs. Ze zouden daarna naar Wageningen zijn gereden. Op beelden is te zien dat de politie auto’s in de stad aanhoudt. Ook is te zien hoe vermeende hooligans door agenten in een tuin worden ingerekend.