De ’Z’ van militair herkenningsteken naar symbool voor steun aan de oorlog

Buitenland

’Een van dodelijkste sluipschutters ter wereld’ is aangekomen in Oekraïne om te vechten

Een van ’s werelds dodelijkste sluipschutters is aangekomen in Oekraïne om vrijwillig te vechten tegen de Russische troepen. Zijn bijnaam is ’Wali’ en hij vocht in het team dat naar verluidt het ’langste dodelijke schot’ ooit heeft gemaakt, meldt Daily Mail.