Italianen van schrik de straat op na hevigste schokken in 40 jaar: vulkaanuitbarsting dreigt bij Napels

Door Maarten van Aalderen

Ⓒ KONTROLAB/LightRocket via Getty Images

ROME - De Flegreïsche Velden (in het Italiaans: Campi Flegrei), waar zondagochtend de hevigste schokken sinds 40 jaar zijn geweest, kunnen een gigantisch gevaar vormen voor de ruim 500.000 mensen die daar op het uitgestrekte vulkanische gebied wonen. De schokken waren op een diepte van 2,8 kilometer. Mensen zijn van schrik de straat op gegaan. Ook in verschillende wijken van het vlakbij gelegen Napels werden de schokken gevoeld. Een risico is dat de korst van de vulkaan steeds zwakker wordt. Daarom is de kans op een fatale vulkaanuitbarsting groter geworden. Dat zou een ongekende ramp zijn.