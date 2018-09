Weer blond meisje bij Roma gevonden

De politie in Dublin kwam het meisje op het spoor dankzij een tip van iemand die het opvallend vond dat het uiterlijk van het kind in niets leek op dat van de rest van de zigeunerfamilie. De zelfverklaarde ouders konden geen geldig geboortebewijs tonen, waarna agenten het meisje hebben overgedragen aan jeugdzorg. Het echtpaar houdt wel vol de biologische ouders te zijn. Dna-onderzoek moet nu uitsluitsel geven. Er is nog niemand aangehouden.

De Griekse autoriteiten proberen ondertussen te achterhalen waar het blonde meisje vandaan komt dat vorige week bij Farsala werd gevonden. Maria, of de blonde engel zoals ze wordt genoemd, moet ongeveer 5 of 6 jaar zijn. Het gerechtshof heeft opgeroepen alle Griekse geboorteakten van de afgelopen 6 jaar op vervalsing te onderzoeken. Het Romapaar dat zich voordeed als de ouders van het kindje had identificatiebewijzen vervalst om het meisje te registreren. Gevreesd wordt dat het incident met het blonde meisje niet op zichzelf staat.

Ongeveer 10 vermissingszaken van kinderen waarover de politie meldingen heeft gekregen, worden naar aanleiding van het Griekse incident ,,zeer serieus'' genomen, meldde een woordvoerder van een Grieks kinderfonds tegenover CNN. Het zou daarbij gaan om kinderen uit de Verenigde Staten, Canada, Polen en Frankrijk.