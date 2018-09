'Geen ID-controle op VU bij tentamen'

"Bij een eerdere toets werd eveneens geen controle gedaan. Lijkt routine. Zorgelijk", twitterde student Menno van den Bos. "Daar is men op het HBO dus tien keer strenger op."

Na zijn tweet reageerden vele andere studenten die eenzelfde soort situatie hadden meegemaakt op de VU of de UvA. Zo laat een andere VU-student weten op de twitter-account van student Van den Bos: "Mij lieten ze naar de wc gaan zonder telefoon te checken. Had gewoon even kunnen googlen!"

HBO'ers die op de tweet van student Van den Bos reageerden, laten weten juist zeer streng gecontroleerd te worden. Zonder identiteitsbewijs geen toegang tot de tentamenzaal.

De Vrije Universiteit laat in een tweet naar Van den Bos weten dat dit inderdaad niet volgens de regels is en beloven er mee aan de slag gaan.