Wat kun je doen aan een pluistrui, kriebeltrui of stinktrui?

Pluistrui

Steeds van die pluisjes op je trui? Dat komt door wrijving of schuren, dat kan gebeuren bij het dragen of bij het wassen. Hoe wolliger het breisel, hoe groter het risico tot pluizen (pilling). Je kunt een speciaal scheerapparaatje voor wol of een pilkammetje gebruiken om de pluizen weg te scheren. Je kunt beter geen scheermesje gebruiken, omdat je kans loopt een gat in de stof te snijden.

Kriebeltrui

Oh wat is die trui mooi, maar je doet hem niet aan omdat 'ie zo kriebelt? Dat is te verhelpen. Masseer de trui in met een mengsel van lauw water en haarconditioner. Spoel hem uit met ruim schoon water op dezelfde temperatuur.

Stinktrui

Gebreide truien of vesten mogen meestal niet in de droger, maar als je ze op een rekje droogt, blijven ze te lang vochtig en kunnen ze gaan stinken. Dat kun je voorkomen door de trui of het vest kort in de wasmachine te centrifugeren. Steek nu een lange stok door de mouwen en hang de trui of het vest op - bijvoorbeeld tussen twee stoelleuningen. Zo kan de wol gelijkmatig en snel drogen.

Als je stinktrui volgens het label helemaal niet gewassen mag worden, wrijf hem dan in met een handje tarwemeel. De wol wordt zo door en door schoon. Goed uitkloppen en dan inspuiten met wat kledingverfrisser.

Zo was je wol

Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn bij het wassen van wol, natte wolvezels zijn erg kwetsbaar en kunnen lelijk vervilten als je te hard knijpt of boent.

Los voor een handwas wat wolwasmiddel op in lauw water (twintig graden)

dompel het kledingstuk onder

masseer het sop er zachtjes doorheen.

Het belangrijkste is om na te spoelen met water van dezelfde temperatuur als het waswater. Wol 'schrikt' namelijk van koud water en kan dan krimpen.

Wikkel het kledingstuk in een badhanddoek en druk zo voorzichtig het vocht eruit.

Laat de wol liggend drogen of trek een stok door de mouwen.

Verharende trui

Mohair- en angorawol kan overal irritante haartjes achterlaten. Als je niet rond wil lopen als een ruiende kat, maak de trui dan een beetje vochtig en leg hem een etmaal in een plastic tas in het vriesvak. Laat hem ontdooien en je zult dien, hij pluist meteen een stuk minder.

Krimptrui

Als je wollen trui per ongeluk bij de gewone was terecht is gekomen, dan wordt het meteen een kaboutertruitje. Je kunt de trui proberen te redden door hem een half uur in lauw water met shampoo te weken. Spoel de trui uit en trek hem voorzichtig weer in model.

Je kunt hem ook wat flexibeler te maken door de wol te strijken met een stoomstrijkijzer. Hiervoor moet je een theedoek nat maken en over de wol heen leggen. Zet het strijkijzer op stomen en stoom de wol voorzichtig door de theedoek heen (steeds een korte tijd), terwijl je de wol oprekt met de hand. Daarna de trui plat liggend laten drogen.

