Geld over de balk bij sluis in Arkel

Bij de sluis aan de Dam in Arkel zijn circa een week geleden negentien zware bolders geplaatst. Om elke vier meter is er één in de stalen balk verzonken. Nu schijnt het dat deze bolders weer worden verwijderd. Niet omdat ze geen nut hebben, maar omdat de verantwoordelijke personen of instanties het niet mooi vinden. Zo wordt kostbaar overheidsgeld over de balk gegooid.

Wat vindt u ervan? Plaats hieronder een reactie en laat het de Vaarkrant weten.