Akkoord in Senaat: pensioenleeftijd Fransen naar 64 jaar

De pensioenleeftijd is het heetste hangijzer in de onrust over de hervormingen van het Franse pensioenbestel. Volgens de regering is dat onbetaalbaar geworden mede omdat er relatief veel meer gepensioneerden zijn. Fransen zijn op meerdere momenten in de afgelopen maanden massaal de straat opgegaan om hun onvrede over de plannen kenbaar te maken. Ook waren er grote stakingen in onder meer het onderwijs en het openbaar vervoer.

Donderdag wordt er in de Senaat verder gepraat over de overige voorgestelde hervormingen van het pensioenbestel. Een ander fel bekritiseerd plan is dat Fransen pas na 43 werkjaren een volledig pensioen zullen krijgen. Uiterlijk zondagavond moet er in de Senaat gestemd worden over het gehele pakket aan wijzigingen.