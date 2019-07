Ongeloof na flatbrand: ’Er lijkt niets van over’

Sommige bewoners werden na afloop van de brand binnen gelaten om medicijnen te pakken. Ⓒ André Spaansen

DELFZIJL - De grote en hoge flatbrand in havenstad Delfzijl leidde woensdagmorgen tot schrik onder Groningers. Een aantal bewoners van flat ’Dijkzicht’ mocht enige uren nadat het sein brandmeester was gegeven onder begeleiding naar binnen om medicijnen op te halen. Bewoners werden in de loop van de ochtend geïnformeerd over de stand van zaken.