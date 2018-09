Bontes: PVV onprettige omgeving

Dat zegt Bontes in NRC. Hij stapte vorige week uit het fractiebestuur van de PVV omdat hij zich niet langer kon vinden in de almachtige positie die Wilders bekleedt. ,,Ik vind het principieel onjuist dat één man de totale macht heeft. Over wezenlijke dingen wordt bij ons nooit gesproken. Hoe zien we de toekomst, hoe besluiten we dingen? Maar uiteindelijk beslist Geert over álles. Moties, Kamervragen, tv-optredens, echt alles."

Vlak na zijn vertrek uit het fractiebestuur pleitte Bontes er in De Telegraaf al voor om van de PVV een ledenpartij te maken met een gekozen bestuur. „Niets ten nadele van Geert, maar met een partij die misschien wel 35 zetels gaat halen, moet je een basis en controle hebben.” Voor het financiële plaatje zou het ook goed zijn. „Dan krijg je ook subsidie als partij en ben je niet zo afhankelijk van andere donateurs. Ik wil openheid van geldzaken. Die schimmigheid rond ons moet eraf.”