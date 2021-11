Justitie: ’arts en cardiologe’ Özlem Ü. was helemaal geen arts

Dat is althans de zienswijze van het Openbaar Ministerie (OM). Justitie verdenkt ’neparts’ Özlem Ü. van valsheid in geschrifte, identiteitsfraude, (poging) tot oplichting en overtreding van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).

De 33-jarige vrouw wordt ervan verdacht dat zij vanaf 2017 bij verschillende medische instellingen en ziekenhuizen in Nederland met behulp van een vervalst diploma, vervalst paspoort en andere vervalste papieren een aanstelling als arts of andere medische functie heeft verworven.

Deventer, Leiderdorp en Naarden

Naast het ziekenhuis in Deventer solliciteerde ze ook onder meer bij het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp als arts-assistent cardiologie. Ze voerde bij een aantal instellingen, onder meer bij Bergman Clinics in Naarden, daadwerkelijk behandelingen uit. Het Deventer Ziekenhuis maakte afgelopen jaar een melding. In mei 2020 werd Ü. aangehouden.

Wat is het verhaal achter de door justitie veronderstelde grootschalige zwendel? Gaat het om een grote leugen – of heeft Özlem Ü. een heel ander verhaal?

Rechtbankverslaggever Saskia Belleman volgt de inhoudelijke zitting vanaf 13.30 uur live. Bekijk de updates.