Staatssecretaris Snel verwacht debat te overleven

De Belastingdienst beschuldigde de afgelopen jaren honderden, mogelijk duizenden ouders ten onrechte van fraude met de kinderopvangtoeslag. Inmiddels heeft Snel de fouten erkend. Om de ouders nadere opheldering te verschaffen, stuurde de Belastingdienst hun deze week een dossier over hun zaak. Veel informatie bleek echter onleesbaar te zijn gemaakt.

Getroffen ouders op de publieke tribune tijdens het debat met Staatssecretaris Menno Snel over het optreden van de Belastingdienst in de affaire rond kinderopvangtoeslagen. Ⓒ ANP

Stevige verwijten om toeslagenaffaire

De Kamer is hier boos over en houdt volgende week woensdag een debat met Snel. Vorige week kreeg de staatssecretaris ook al stevige verwijten in een debat over de toeslagenaffaire, ook van coalitiefracties. Een motie van wantrouwen van de oppositie werd echter verworpen.