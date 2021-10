Premium Het beste van De Telegraaf

Na zijn laatste plaat kwam er toch nog een plaat Henk Westbroek: ’Idioten zetten de toon in coronadebat’

Door Bert Dijkstra Kopieer naar clipboard

Henk Westbroek in Nola, het restaurant van zijn dochter dat een doelwit is van anti-vaxxers. Ⓒ Eran Oppenheimer

Typisch Henk Westbroek, de ongrijpbare. Na z’n Laatste Plaat komt er vandaag toch weer een volgende plaat uit en daar is maar één naam voor denkbaar: PS. Welkome afleiding na de oorlogsverklaring van corona-ontkenners aan het restaurant van zijn dochter, omdat pa het woord ’prikplicht’ had laten vallen. Even weer muziek in een wereld van woke en wappies.