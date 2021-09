Premium Het beste van De Telegraaf

Arnold Staal (55) komt om bij prestigieuze motorwedstrijd in Italië, meedoen was zijn grootste droom

Door Robert-Erik Lanting Kopieer naar clipboard

Arnold Staal.

Drenthe - Arnold Staal (55) uit Hoogeveen is dinsdag om het leven gekomen tijdens een rit in de motorwedstrijd International Six Days of Enduro in Italië. Zijn grote droom was om deze wedstrijd uit te rijden.