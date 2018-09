'Doodgeschoten leraar VS is een held'

„De heldendaad van de heer Landsberry gaf de andere scholieren de tijd om te vluchten”, aldus de plaatselijke politiechef Mike Mieras. De jonge schutter schoot eerst een medescholier in de schouder, waarop de leraar met opgeheven handen langzaam op de aanvaller toeliep. Landsberry werd daarbij in zijn borst geschoten.

Voordat de 12-jarige aanvaller zichzelf doodschoot, raakte hij ook nog een andere 12-jarige jongen in zijn buik. De twee gewonde jongens zijn niet in levensgevaar. Het motief van de schutter is niet bekend. Hij is door medeleerlingen beschreven als „erg aardig”. Mogelijk werd hij gepest, schrijven Amerikaanse media.