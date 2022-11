Zeeuwse Ichelle (29) verstikt en in stukken gesneden: moordverdachte Sandra (46) voor de rechter

Buitenland

Ex-politieagent sluit zoon op in ijskoude garage, jongetje (8) overleden

Ex-NYPD-agent Michael Valva is in New York door een jury veroordeeld voor moord en mishandeling van zijn zoon (8). Hij sloot hem zestien uur lang op in een ijskoude garage. Het jongetje, Thomas, raakte onderkoeld en overleed.