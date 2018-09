VN wil einde Sinterklaasfeest

Hoewel het onderzoek van de VN nog in volle gang is, heeft de van oorsprong Jamaicaanse Sheperd haar conclusie al klaar, zo blijkt uit een interview met EenVandaag. ,,De werkgroep kan niet begrijpen waarom Nederlanders niet inzien dat dit een terugkeer naar de slavernij is en dat in de 21ste eeuw dit feest moet stoppen", zo stelt ze onomwonden. „Als ik, als zwart persoon, in Nederland zou wonen, zou ik bezwaar hebben.” Het is haar persoonlijke mening, zegt Shepherd, dat Zwarte Piet „beledigend” is. Als lid van de werkgroep is ze nog wel „verplicht om nader onderzoek te doen”.

De VN-onderzoekster vindt dat Nederlanders maar genoegen moeten nemen met de kerstman. ,,Wat is er mis met 1 Santa Claus, waarom twee Santa Clauses?”

Wat haar betreft moet premier Rutte persoonlijk ingrijpen. ,,De premier heeft de macht om dit te veranderen en om zijn invloed uit te oefenen op de groep die deze gewoonte in stand houdt.”

Eerder liet Rutte nog weten dat het geen taak van de overheid is om het Zwarte Piet-debat te beslechten. Volgens de premier staat het iedereen vrij om een witte piet op te voeren, maar hij wees erop dat het hulpje van de Sint volgens de overlevering altijd zwart is geweest. „Zwarte Piet is zwart, daar kunnen we weinig aan veranderen.”

Uit een rondgang van De Telegraaf langs gemeenten in Nederland blijkt bovendien dat buiten Amsterdam eigenlijk vrijwel niemand zich druk maakt om Zwarte Piet. Ook niet in plaatsen met grote Antilliaanse of Surinaamse gemeenschappen zoals Den Helder en Dordrecht of in andere grote steden als Rotterdam en Den Haag.

Volgens een peiling associeert 4 procent van de Nederlanders Zwarte Piet met slavernij. Dat bleek dinsdag uit onderzoek van Peil.nl. onder bijna 1700 mensen. Van de ondervraagden ziet 92 procent Zwarte Piet niet als de slaaf van Sinterklaas en meer dan 91 procent is tegen het aanpassen van zijn uiterlijk.