Arabische maffia achter museumroof

Speciale eenheden van de Duitse politie vielen dinsdagmorgenvroeg een pand binnen in Berlijn en arresteerden drie mensen die de kraak van de ’Groene kluis’ in Dresden november vorig jaar op hun geweten zouden hebben. Ⓒ foto EPA

BERLIJN - Een gevreesde Arabische clan uit Berlijn zit achter de spectaculaire museumroof in oostelijk Duitsland, waarbij kostbare schatten werden ontvreemd. Bijna een jaar geleden werd het Grünes Gewölbe in Dresden van kostbare juwelen en diamanten bestolen. Gisteren werden meer dan 1600 agenten ingezet om drie Duitse twintigers in de hoofdstad in te rekenen.