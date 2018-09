Utrechts Landschap gaat damherten schieten

Plantage Willem III ligt bij het plaatsje Elst tegen de Nederrijn aan. In dat bosgebied vestigden zich in 2000 damherten. Toen de provincie besloot dat er in Utrecht geen plaats is voor deze grote hoefdieren, werd een uitzondering gemaakt voor de dieren die al bij Elst liepen.

Nu de damherten ook buiten de Plantage zijn gezien en er al aanrijdingen hebben plaatsgehad, moet Het Utrechts Landschap als natuurbeheerder ingrijpen, aldus een woordvoerster dinsdag. Afschot is volgens de organisatie „de meest efficiënte en selectieve methode.”

Een raster om de Plantage zetten is geen optie, zegt de woordvoerster, want daarmee worden ook andere, wel gewenste dieren zoals reeën geïsoleerd. Bovendien blijft de damhertengroep binnen de hekken doorgroeien. „De populatie zou elke 3 jaar verdubbelen.” Deskundigen hebben volgens Het Utrechts Landschap onderzocht of anticonceptie een mogelijkheid was, maar dat bleek ondoenlijk.

Hoeveel herten de jagers moeten schieten, was dinsdag nog niet bekend. In de Plantage leven een kleine 60 dieren. De maatregel gaat Het Utrechts Landschap aan het hart: „Het zijn prachtige dieren om te zien. Waar herten grazen, groeien vele bloemen.”