Bloemendaal krijgt twee opvanglocaties voor asielzoekers

In Overveen komt waarschijnlijk een opvang voor zestig mensen aan de Westelijke Randweg. In Aerdenhout zouden twintig tot dertig minderjarige asielzoekers moeten worden opgevangen in de Heilige Antoniuskerk aan de Sparrenlaan. De mogelijke opvang leidde in de dorpen tot onrust.

De kogel is door de kerk: de gemeente Bloemendaal gaat toch vluchtelingen opvangen. De gemeenteraad stemde hier woensdagavond mee in, maar een groep inwoners waren de afgelopen tijd fel tegen het besluit. Jeroen Holtrop peilt de stemming in het villadorp. Tekst gaat verder onder de video.

De gemeenten in de regio Kennemerland (Haarlem en omstreken) hebben samen een plan gemaakt om ruim 2100 asielzoekers op te vangen. Iedere gemeente draagt een of twee mogelijke locaties voor. Naast Haarlem en Bloemendaal zijn dit Beverwijk, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

Bekijk ook: Zelfs in Bloemendaal tref je losse handjes

Na afloop van een extra raadsvergadering begin juni over een opvanglocatie voor asielzoekers in Bloemendaal zijn twee journalisten van De Telegraaf belaagd. Hoewel de openbare en ook voor de pers vrij toegankelijke vergadering relatief rustig verliep, was een inwoner van het villadorp er niet van gediend dat hij werd gefotografeerd en belemmerde vervolgens een cameraman in het doen van zijn werk. De tekst gaat verder onder de video.