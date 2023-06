Premium Het beste van De Telegraaf

Belgische rel over bezoek Iraanse burgemeester escaleert

Door Alexander Bakker Kopieer naar clipboard

De Belgische belastingbetaler draaide op voor de rekening van Alireza Zakani’s hotelkamer. Ⓒ ANP / Associated Press

Brussel - De rel over het bezoek van de ultraconservatieve ’burgervader’ van Teheran aan een internationale burgemeestersconferentie in Brussel krijgt een staartje. Na de ontdekking dat de 14-koppige Iraanse delegatie logeerde op kosten van de belastingbetaler, is staatssecretaris Paul Smet (Internationale Betrekkingen) opgestapt. Ook de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Hadja Lahbib, ligt onder vuur.