Koningsdag zonnig en droog

Op verschillende plaatsen kwam de temperatuur de afgelopen nacht weer onder nul, waarbij in Leeuwarden bijna een record werd gevestigd. Daar daalde de temperatuur tot -3,2 graden. Het record blijft staan op naam van Twenthe bij Enschede, waar het op 27 april 2017 -3,4 graden werd.

Het blijft dinsdag droog en met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en plaatselijk 17 graden in het zuiden is het prima lenteweer. Dinsdagavond en de komende nacht is het overwegend helder. Waarschijnlijk wordt het niet zo koud als in voorgaande nachten, maar het is niet uitgesloten dat het weer gaat vriezen.

Woensdag, op de eerste dag dat de terrassen weer open mogen, is het meteen perfect terrasweer. Het blijft droog en vooral in de ochtend schijnt de zon flink. In het noorden wordt het tussen 13 en 16 graden, in het zuiden worden temperaturen tussen 15 en 19 graden verwacht. Mogelijk wordt ook de 20 graden weer eens bereikt.